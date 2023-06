Assemblée nationale : « La Goana et le plan Reva sont les plus mauvais programmes de l’agriculture... » (député Cheikh Seck).

Dans son intervention à l’Assemblée nationale, ce 8 juin, lors de l’examen du projet de loi modifiant la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, le député Cheikh Seck s’est heurté aux diatribes des libéraux qui l’ont taxé de mercenaire. Répondant à ces derniers, le parlementaire a fait savoir que le régime libéral a déroulé les pires programmes de l’agriculture du Sénégal.

« La goana et le plan Reva sont les plus mauvais programmes de l’agriculture », a-t-il confié dans un débat houleux avec les représentants du groupe parlementaire des Libéraux et démocrates. Le parlementaire n’a pas épuisé son temps de parole du fait des piques qui ont émaillé les débats.