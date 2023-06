Assemblée nationale : « L’agriculture n’est pas une honte! » (député Sanou Dione)

Le parlementaire Sanou Dione au cours de son intervention, ce 8 juin, face au ministre de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, a appelé à accorder plus d’intérêt à l’agriculture. Il a profité de la plénière sur l’examen du projet de loi modifiant la loi numéro 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, pour recarder un député de la coalition BBY qui a appelé à envoyer les prisonniers patriotes dans le monde rural pour des services agricoles.

« L’agriculture n’est pas une honte (…) et il est temps d’accorder plus de valeur à l’agriculture », a confié Sanou Dione.