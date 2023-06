Assemblée nationale / Ayib DAffé au président de l’Assemblée nationale : « Le pays est endeuillé et on se regroupe ici pour moins important que ces morts »

Le parlementaire Ayib Daffé propose une question préalable pour rejet le projet de loi N° /2022 portant abrogation de la loi N°76-03 du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et au reclassement social des lépreux guéris ou mutilés a fait l'objet d'une question préalable pour un député de Yewwi Askan Wi.



Selon Ayib Daffé, la situation du pays ne devrait pas permettre aux parlementaires de rester à l’Assemblée nationale à voter des lois. « Il y a plus urgent à gérer que le vote de ce projet de loi. Le pays est endeuillé et on se regroupe ici pour moins important que ces morts. Notre pays est en train de traverser des moments difficiles avec des évènements qui ont endeuillé ce pays. Et on nous parle de 16 morts et les structures de santé croulent sous le poids des blessés. Les familles endeuillées n'ont pas pu récupérer leurs corps. On ne sait pas s'il y aura autopsie ou pas. Je propose qu'on reporte le délibéré à des jours plus favorable parce que tout le pays est bloqué dira le député de la coalition Yewwi Askan Wi.