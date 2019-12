Assemblée / Infrastructures : Aminata Arame Ly réclame plus de routes dans le Fouta

La députée Aminata Arame Ly a mis au-devant, ce mercredi, les préoccupations infrastructurelles de sa localité dans le Fouta. En effet, elle a fait part d’une grande doléance, concernant la coupure notable des routes entre Diattar et Saldé (dans le Fouta) qui peinent à être réfectionnées et selon le député plusieurs relances ont été faites notamment au président Macky Sall qui a même été sur les lieux. De vive voix, Aminata Arame Ly appelle ainsi le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement à prendre des mesures concernant les infrastructures routières dans cette localité.