Assassinat du Franco-sénégalais Samba Diole à Dakar en 2020 : Sa famille déplore la lenteur dans le traitement du dossier par les enquêteurs...

La jeune dame qui a joint Dakaractu regrette que deux ans après l'assassinat de son père, l'enquête ouverte par la gendarmerie tarde toujours à révéler ses secrets. « Depuis lors, nous avons fait tout notre possible afin que les autorités sénégalaises et françaises puissent aboutir à l'enquête sur ce meurtre horrible qui depuis, a chamboulé toute notre vie (ma mère, mes frères et sœurs et nos enfants). La gendarmerie de la Foire à Dakar dirigée par le Commandant Faye est chargée de l'enquête, mais malheureusement, nous avons l'impression que l'enquête n'est pas suivie. Ils ne nous répondent plus au téléphone, ni par message », déplore Bineta Diole.



La fille du défunt de poursuivre : « nous avons porté plainte au Sénégal et en France mais rien n'avance. L'ambassade de France à Dakar a été informée de ce meurtre, ainsi que le quai d'Orsay. Mais malheureusement, nous sommes seuls face à cette tragédie ».



Décidé à avoir une idée nette sur l'avancée de ce dossier, Dakaractu est entré en contact avec la Division de la communication de la gendarmerie nationale. Qui s’abstient de toute communication sur ce dossier par voie presse interposée. « Une enquête en cours, on ne peut pas en parler dans la presse... », réagit avec courtoisie le lieutenant-colonel Ndiaye de la division de la communication de la gendarmerie nationale au téléphone de Dakaractu, sans trop vouloir entrer dans les détails…