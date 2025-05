Artisanat / Union des Chambres de commerce : Ces oubliés du Dialogue National qui crient leur détresse

Issa Dièye, Président de l'Union Nationale des Chambres de Métiers du Sénégal, donne une voix forte à l'artisanat, un secteur souvent négligé mais pourtant essentiel pour l'économie sénégalaise.



Durant l'assemblée générale de renouvellement des instances dirigeantes, il a vigoureusement critiqué l'absence des artisans dans les débats stratégiques du pays, en particulier lors du récent dialogue national. Devant l'ostracisme constant du secteur, il appelle à une reconnaissance tangible et à un engagement significatif de la part des autorités afin de remettre l'artisanat au centre des objectifs économiques.







Issa Dièye a aussi souligné les entraves persistantes qui étouffent le potentiel du secteur : des financements inadaptés aux réalités des artisans, l'accès limité à des équipements modernes, et une réglementation souvent stricte et déconnectée. Il a critiqué les restrictions d'âge dans les systèmes de soutien, qui excluent beaucoup d'artisans chevronnés de toute aide. On a clairement souligné la nécessité d'un fonds spécifique, d'un soutien organisé et d'une certification régulière des apprentis, dans le but de restaurer la position légitime de l'artisanat au sein de l'économie nationale.







En s'adressant solennellement au Président Bassirou Diomaye Faye ainsi qu'au ministre Mountaga Diao, Issa Dièye aspire à une nouvelle orientation : l'inclusion de l'artisanat dans les principales politiques publiques, garantir son financement pérenne et ajuster la législation en fonction des conditions réelles du terrain. En effet, sans une forte composante artisanale, l'industrialisation demeure un souhait irréaliste, et sans un dialogue inclusif, le progrès du Sénégal ne peut être juste pour tous.