Arrêté hier par la section de recherches : Aramine Mbacké envoyé à Rebeuss...

L' ex Directeur général de Dangote est désormais hôte de la prison de Rebeuss. Arrêté hier par la Section de recherches qui a exécuté la contrainte par corps sollicitée par Oumy Thiam, Aramine a été placé sous mandat de dépôt le même jour puis envoyé à l'hôtel zéro étoile de Rebeuss.

Rappelons que son accusatrice lui réclame 57 millions de FCFA. Oumy Thiam accusait Aramine Mbacké de faux et usage de faux portant sur plus de 375 millions...