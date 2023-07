Arrestation de Ousmane Sonko: Le procureur de la République sort un communiqué et précise…

C’est une sortie qui était très attendue. Le Procureur de la République, après l’arrestation du leader du Parti Pastef Ousmane Sonko précise :



« Depuis un certain temps, il a été relevé à l'encontre du sieur Ousmane SONKO des actes, déclarations, écrits, images, et manœuvres sur plusieurs supports et en diverses circonstances.



Ces éléments, outre les lourdes conséquences sur l'ordre public, l'intégrité des personnes et des biens, sont constitutifs de faits pénalement répréhensibles » renseigne le communiqué venant du parquet.



Aussi, ce jour, poursuit -il, « dans l'après-midi, il a volé avec violence le téléphone portable d'une femme gendarme, dont le véhicule était tombé en panne aux abords de son domicile, et a aussitôt appelé le peuple, par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux, à se tenir prêt ».



Ainsi, le procureur de la république a instruit la Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Dakar d'ouvrir sans délai une enquête exhaustive pour divers chefs de délits et crimes à son encontre et de toutes autres personnes impliquées.