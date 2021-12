Arbre de Noël / Sicap Liberté : Zahra Iyane Thiam encourage 700 parmi les meilleurs élèves du secteur et les couvre de cadeaux.

Les meilleurs élèves de la Sicap Liberté ont été primés ce vendredi 24 décembre, ainsi que d’autres enfants de la localité dans le cadre d’un arbre de nöel. 700 enfants au total, venus des établissements du secteur ont chacun reçu leur cadeau des mains de la marraine de cette première édition Mme Julia Niang et du ministre Néné Fatoumata Tall qui a présidé la cérémonie.



Joignant l’utile à l’agréable, dans une ambiance chaleureuse de communion, le ministre Zahra Iyane Thiam a confirmé son ambition d’apporter sa contribution à une éducation de qualité, une formation pour les jeunes et un programme spécial pour l’employabilité des jeunes, mais aussi et surtout aux questions de gestion du cadre de vie, de l’entrepreneuriat des femmes entre autres…