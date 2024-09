Arabie saoudite: 198 exécutions en 2024, record depuis plus de trente ans

L'Arabie saoudite a exécuté 198 personnes en 2024 selon un décompte de l'AFP, soit un record en plus de trente ans après la mort de trois prisonniers annoncée samedi par l'agence de presse officielle saoudienne.



L'Arabie saoudite est le pays qui a exécuté le plus de prisonniers au monde en 2023 après la Chine et l'Iran selon l'ONG Amnesty international, qui comptabilise les exécutions dans cette monarchie du Golfe depuis 1990.