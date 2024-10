Après plus d'une année de léthargie, des escrimeurs créent un collectif pour relancer leur sport

Le Sénégal, traditionnellement reconnu pour ses passions sportives telles que le football, le basketball et la lutte, vient d’accueillir une initiative audacieuse : la création du collectif des ecrimeurs authentiques. Formé par d’anciens escrimeurs de renom et diverses organisations, ce collectif se donne pour mission de promouvoir et renforcer la pratique de l’escrime, un sport encore peu intégré dans la culture sportive nationale.







Pour marquer le lancement de ses activités, le collectif a organisé une journée de tournoi, réunissant plus de quarante escrimeurs. Parmi eux, des champions ayant pratiquement raccroché les gants ont retrouvé leur passion et revêtu leur tenue avec fierté. Ce premier événement qui rend hommage à deux figures emblématiques et à Abdoul Wahab Barka, a vu ses compétitions débuter à 9h, pour se terminer par une remise de trophées en soirée.







En plus de célébrer l’escrime, le collectif a pris soin de sensibiliser les jeunes à ce sport noble, les encourageant à découvrir ses valeurs et ses techniques. Cependant, le message le plus fort a été adressé au gouvernement : un appel urgent à soutenir et valoriser l’escrime au Sénégal. En effet, cela fait plus d’un an qu’aucune compétition nationale n’a eu lieu, et les escrimeurs du pays sont en attente d’un véritable soutien institutionnel.







Au sein du collectif, l’engagement est clair : offrir aux passionnés d’escrime un environnement propice à leur développement, sans obstacles ni difficultés. Le collectif entend ainsi créer des conditions favorables pour que ce sport puisse s’épanouir et attirer de nouvelles générations.







L’escrime au Sénégal est à un tournant. Avec la détermination du collectif des escrimeurs authentiques, une nouvelle page est ouverte, promettant une renaissance de cette discipline et une reconnaissance de sa place au sein du paysage sportif national.