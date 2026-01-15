Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis

À quelques jours de la 146 ème édition de l’Appel des Layène, prévue les 19 et 20 janvier, l’effervescence est palpable à Yoff. En visite sur le site, Dakaractu a constaté une nette avancée des préparatifs, estimée à 80 % par le comité d’organisation. Les installations majeures sont déjà dressées, traduisant une mobilisation soutenue des acteurs impliqués.



Baye Atou, président de la commission logistique et du Groupe Bache, détaille un dispositif conséquent « un chapiteau principal de 3 000 m² avec une ouverture de 30 mètres sur 100 de longueur, renforcé cette année par un chapiteau supplémentaire de 2 000 m² mis à disposition par la mairie de Dakar, ainsi que plusieurs structures annexes installées à Ngor.







Si l’essentiel est assuré, certaines promesses institutionnelles restent toutefois en attente, reconnaît Baye Atou, tout en saluant l’engagement global de l’État. Les questions secondaires, comme celles liées aux « berndé », n’entament pas la détermination des organisateurs, qui garantissent la restauration complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner) pour toute la durée de l’événement. La coordination de ce volet stratégique est assurée par Sokhna Diarra Laye, dont l’implication, aux côtés de son équipe, est unanimement saluée pour un rendez vous religieux d’envergure nationale.







Cette édition se tiendra dans un contexte particulier pour la communauté layène, marquée par le rappel à Dieu, en avril 2025, du Khalife général Mouhamadou Makhtar Laye. L’Appel se déroulera désormais sous l’autorité de Seydina Mouhamadou Lamine Laye, dans un esprit de continuité et de recueillement. Malgré le vide laissé par cette disparition, les fidèles abordent l’événement avec foi et responsabilité, priant pour la longévité du nouveau Khalife et la pérennité de l’héritage spirituel transmis par les ancêtres, conformément aux valeurs de paix, de discipline et de rassemblement qui fondent l’Appel des Layène.

