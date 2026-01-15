Appel des Layènes 2026 : Yoff prête à vibrer, l’essentiel est en place malgré les défis


À quelques jours de la 146 ème édition de l’Appel des Layène, prévue les 19 et 20 janvier, l’effervescence est palpable à Yoff. En visite sur le site, Dakaractu a constaté une nette avancée des préparatifs, estimée à 80 % par le comité d’organisation. Les installations majeures sont déjà dressées, traduisant une mobilisation soutenue des acteurs impliqués. 

Baye Atou, président de la commission logistique et du Groupe Bache, détaille un dispositif conséquent « un chapiteau principal de 3 000 m² avec une ouverture de 30 mètres sur 100 de longueur, renforcé cette année par un chapiteau supplémentaire de 2 000 m² mis à disposition par la mairie de Dakar, ainsi que plusieurs structures annexes installées à Ngor.

 

Si l’essentiel est assuré, certaines promesses institutionnelles restent toutefois en attente, reconnaît Baye Atou, tout en saluant l’engagement global de l’État. Les questions secondaires, comme celles liées aux « berndé », n’entament pas la détermination des organisateurs, qui garantissent la restauration complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner) pour toute la durée de l’événement. La coordination de ce volet stratégique est assurée par Sokhna Diarra Laye, dont l’implication, aux côtés de son équipe, est unanimement saluée pour un rendez vous religieux d’envergure nationale.

 

Cette édition se tiendra dans un contexte particulier pour la communauté layène, marquée par le rappel à Dieu, en avril 2025, du Khalife général Mouhamadou Makhtar Laye. L’Appel se déroulera désormais sous l’autorité de Seydina Mouhamadou Lamine Laye, dans un esprit de continuité et de recueillement. Malgré le vide laissé par cette disparition, les fidèles abordent l’événement avec foi et responsabilité, priant pour la longévité du nouveau Khalife et la pérennité de l’héritage spirituel transmis par les ancêtres, conformément aux valeurs de paix, de discipline et de rassemblement qui fondent l’Appel des Layène.

Autres articles
Jeudi 15 Janvier 2026
Karim Ndiaye



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet

Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet - 15/01/2026

Défense et sécurité : le Sénégal mise sur la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique

Défense et sécurité : le Sénégal mise sur la maîtrise de l’espace extra-atmosphérique - 15/01/2026

Affaire Sonko-Mbaye Niang : La requête du procureur général décortique les failles de la révision

Affaire Sonko-Mbaye Niang : La requête du procureur général décortique les failles de la révision - 15/01/2026

Suicide au Sénégal :

Suicide au Sénégal : "Comprendre, détecter et prévenir" avec le Dr Rokhaya Ndoye, psychologue clinicienne au CHNPT - 15/01/2026

Parcelles Assainies : un rendez-vous d’homosexuels à 5 000 FCfa vire au lynchage nocturne

Parcelles Assainies : un rendez-vous d’homosexuels à 5 000 FCfa vire au lynchage nocturne - 15/01/2026

Victoire du Sénégal face à l’Égypte : Liesse populaire dans les rues de Dakar

Victoire du Sénégal face à l’Égypte : Liesse populaire dans les rues de Dakar - 14/01/2026

CAN 2025 – Sadio Mané propulse le Sénégal en finale et annonce que celle-ci sera sa toute derrière

CAN 2025 – Sadio Mané propulse le Sénégal en finale et annonce que celle-ci sera sa toute derrière - 14/01/2026

Affaire des téléphones : Le statut de député de Farba Ngom bloque toute poursuite, l’article 217 du code pénal, en question

Affaire des téléphones : Le statut de député de Farba Ngom bloque toute poursuite, l’article 217 du code pénal, en question - 14/01/2026

Dr Cissé - Mansour Diop devant la justice : Une affaire qui remonterait depuis 2022

Dr Cissé - Mansour Diop devant la justice : Une affaire qui remonterait depuis 2022 - 14/01/2026

Affaire Farba Ngom : « La justice transformée en danger pour la République », accuse l’APR

Affaire Farba Ngom : « La justice transformée en danger pour la République », accuse l’APR - 13/01/2026

Seydou Guèye sur la sortie de Yassine Fall: « Elle nous servi une conférence de panique »

Seydou Guèye sur la sortie de Yassine Fall: « Elle nous servi une conférence de panique » - 13/01/2026

Justice : Le Directeur Général de la Santé cité dans une affaire de harcèlement

Justice : Le Directeur Général de la Santé cité dans une affaire de harcèlement - 13/01/2026

Farba Ngom introuvable au pavillon spécial : Ses militants expriment leur colère devant l’administration pénitentiaire

Farba Ngom introuvable au pavillon spécial : Ses militants expriment leur colère devant l’administration pénitentiaire - 13/01/2026

Hôpital Dalal Jam : l’escroc qui pillait les malades tombe sur une caissière vigilante

Hôpital Dalal Jam : l’escroc qui pillait les malades tombe sur une caissière vigilante - 13/01/2026

Liberté provisoire à géométrie variable : la défense dénonce un « deux poids, deux mesures » dans l’affaire Farba Ngom

Liberté provisoire à géométrie variable : la défense dénonce un « deux poids, deux mesures » dans l’affaire Farba Ngom - 12/01/2026

Farba Ngom hospitalisé au moment de l’annonce de sa libération provisoire

Farba Ngom hospitalisé au moment de l’annonce de sa libération provisoire - 12/01/2026

Justice : Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés sous contrôle judiciaire

Justice : Farba Ngom et Tahirou Sarr libérés sous contrôle judiciaire - 12/01/2026

Drame au large de Thiaroye-sur-Mer : une pirogue de migrants accoste … 59 migrants sauvés, un corps sans vie découvert à bord

Drame au large de Thiaroye-sur-Mer : une pirogue de migrants accoste … 59 migrants sauvés, un corps sans vie découvert à bord - 12/01/2026

De la promesse d’une académie au Maroc à l’enfer du travail forcé pour Qnet : Nouvelles révélations sur la mort de Cheikh Touré

De la promesse d’une académie au Maroc à l’enfer du travail forcé pour Qnet : Nouvelles révélations sur la mort de Cheikh Touré - 12/01/2026

CAN 2025 : Air Sénégal affrète un vol spécial Dakar-Tanger pour accompagner les Lions en demi-finales

CAN 2025 : Air Sénégal affrète un vol spécial Dakar-Tanger pour accompagner les Lions en demi-finales - 12/01/2026

Campagne arachidière : « Un échec lamentable », selon le FDR

Campagne arachidière : « Un échec lamentable », selon le FDR - 11/01/2026

Tournée politique dans le Nord: Anta Babacar Ngom invite le président de la République à dissoudre l’Assemblée

Tournée politique dans le Nord: Anta Babacar Ngom invite le président de la République à dissoudre l’Assemblée - 11/01/2026

Bakel : À Madina Fulbé, des villages au bord de l’effondrement lancent un cri d’alarme

Bakel : À Madina Fulbé, des villages au bord de l’effondrement lancent un cri d’alarme - 11/01/2026

NÉCROLOGIE - Le khalife des Mourides a perdu sa grande sœur Sokhna Mously

NÉCROLOGIE - Le khalife des Mourides a perdu sa grande sœur Sokhna Mously - 10/01/2026

[Reportage] Casamance : Edioungou, à la découverte du savoir-faire ancestral de la poterie

[Reportage] Casamance : Edioungou, à la découverte du savoir-faire ancestral de la poterie - 10/01/2026

Année académique 2025 / 2026 : le Pr Moussa Seydi revient sur la riposte du Sénégal face à la pandémie de la Covid 19

Année académique 2025 / 2026 : le Pr Moussa Seydi revient sur la riposte du Sénégal face à la pandémie de la Covid 19 - 10/01/2026

Plainte en cascade, bras de fer judiciaire : Mame Mbaye Niang attaque les avocats de Sonko et rallume l’incendie politique

Plainte en cascade, bras de fer judiciaire : Mame Mbaye Niang attaque les avocats de Sonko et rallume l’incendie politique - 10/01/2026

Inquiétude au Sénégal et Gambie, sans nouvelles d'une pirogue transportant plusieurs centaines de migrants

Inquiétude au Sénégal et Gambie, sans nouvelles d'une pirogue transportant plusieurs centaines de migrants - 09/01/2026

Justice : Madiambal Diagne annonce la libération de son épouse Mabintou et de son fils Mouhamed Diagne

Justice : Madiambal Diagne annonce la libération de son épouse Mabintou et de son fils Mouhamed Diagne - 09/01/2026

[ Reportage] Les véhicules « Cheikhou Chérifou » : entre mythe, vitesse et drames routiers au Sénégal

[ Reportage] Les véhicules « Cheikhou Chérifou » : entre mythe, vitesse et drames routiers au Sénégal - 09/01/2026

RSS Syndication