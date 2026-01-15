Justice : Libération imminente pour Soya Diagne, sauf avis défavorable du parquet

La chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar a confirmé ce jeudi la mise en liberté provisoire de Soya Diagne. Selon l’un des avocats de la défense joint au téléphone, elle a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction ayant accordé la liberté provisoire au patron du site d’information Le Dakarois 221. Cette validation judiciaire ouvre la voie à sa sortie de prison dans un délai très court, sauf intervention du parquet général.
Pour rappel, Soya Diagne a été placé sous mandat de dépôt le 16 octobre dernier dans le cadre d’une enquête pour « diffusion de fausses nouvelles et discours contraire aux bonnes mœurs ».
