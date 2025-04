Approvisionnement en eau potable : La Sen ‘Eau et la Sones annoncent des perturbations pour Samedi prochain

Il s’agit de Dakar ville et la banlieue, Rufisque et ses environs, Mbour et Joal/Fadiouth et les villes et villages sur l’axe Thiès-Louga.

Cependant, « un dispositif de camions sera mis en place pour soulager les populations des quartiers les plus touchés par les manques d’eau.

Toutes les équipes de Sen ‘Eau et de la Sones sont mobilisées pour réduire au minimum les effets de ces perturbations.

La situation reviendra progressivement à la normale dans la nuit du samedi 05 avril 2025 à la fin des travaux », renseignent-ils.