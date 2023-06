Appel au sursaut national : « C’est tout le monde qui doit faire le premier pas (…) Il faut aller plus haut, plus fort et plus vite! » (Awa Marie Coll Seck).

Les voix continuent à se lever pour appeler à la retenue face à la situation que traverse le Sénégal marquée ces derniers jours par des scènes de violences qui ont engendré plusieurs pertes en vies humaines.

La présidente du Comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, Awa Marie Coll Seck, n’est pas restée insensible au drame. Elle appelle à un sursaut national.

« Le Sénégal est le nôtre et que tout le monde doit œuvrer pour la paix. Personne ne doit considérer que c’est le problème de l’autre. Nous avons beaucoup voyagé et nous savons comment ça s’est passé dans beaucoup de pays. Il y’a des exemples et on n'a jamais construit un pays dans le désordre, dans l’invective, dans l’agression, ce n’est pas possible et si nous aimons notre pays, il faut que chacun y mette du sien et que chacun descende de son égo ou de son piédestal et décide qu’on doit ensemble construire notre pays. Je trouve vraiment dommage qu’on soit dans cette situation. Si je dois lancer un appel c’est un appel à l’introspection, aux valeurs que nous avons, à notre pays qui est envié partout dans le monde », a déclaré le Pr Awa Marie Coll Seck qui prenait part, ce 5 juin, à la session ordinaire du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) sur le thème « les ressources naturelles et la gouvernance des territoires. » L’ancienne ministre de la santé a invité à aller vite dans les actions pour sauvegarder la concorde nationale.

« Notre crédibilité est en train de s’effondrer. C’est tout le monde qui doit faire le premier pas, décidons de le faire ensemble. C’est vraiment un appel que je voudrai lancer parce que l’heure est grave pour moi et nous ne pouvons pas continuer à nous lancer la balle si chacun fait quelque chose je pense qu’on se retrouvera. Nos religieux ont beaucoup prié, ceux qui devaient faire des actions ont essayé de le faire, mais il faut aller plus haut, plus fort et plus vite », a-t-elle préconisé.