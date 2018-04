Appel à la mobilisation contre le projet de loi sur le parrainage : BBY appelle l’opposition à plus de responsabilité

Les responsables de BBY du département de Dakar sur la question du parrainage ont appelé l’opposition à plus de responsabilité, de sérénité et à réserver une suite favorable à toutes les bonnes volontés mobilisées dans la recherche de consensus autour de la matière électorale. En effet dans une note rendue publique, et face á la campagne d'intoxication et de manipulation de l'opinion publique, les responsables BBY du département de Dakar ont encouragé tous les militants et sympathisants, á mener une vaste campagne d'information et d'explication de la pertinence du parrainage, gage de stabilité sociale et de vitalité démocratique.Selon la même source, le projet de loi qui sera voté le jeudi 19 avril, introduisant la généralisation du parrainage au candidat indépendant et au parti politique, est à coup sûr un élément consolidant pour notre démocratie, qui est citée en référence à travers le monde, car garantissant des conditions optimales de régulation du jeu démocratique.