Appel Layène 2023 : Auchan offre d’importantes denrées alimentaires et des bons d’achat

Dans le cadre de la préparation de l’appel des Layène édition 2023, les responsables d'Auchan se sont aujourd’hui rendus à Cambérène au domicile de Mouhamadou Makhtar Ibn Seydina Mandione Laye ibn Seydina Limamoulaye, Khalife général des Layène pour apporter leur contribution à l’évènement.

L’équipe, reçue par Baye Moussa Guèye, représentant du guide, et le petit fils ont déchargé d’importants lots de denrées alimentaires, et remis à ces derniers beaucoup de bons d’achat.

Le représentant a magnifié ce geste, et exprimé toute la gratitude de chacun des membres de sa communauté envers cette l’entreprise.

Pour Baye Moussa, cette dernière ne cesse de montrer tout son soutien lors les événements religieux du pays, en particulier à l’appel des Layène. « Depuis vos débuts vous étiez venus solliciter notre soutien et prières pour dérouler vos services à Yoff, maintenant les choses marchent et vous apportez votre soutien. Nous prions pour que votre succès ne cesse d'augmenter », dira le représentant du Khalife...