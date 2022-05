Antoine Diome aux Sapeurs-Pompiers : « Vous pouvez compter sur l’État pour relever les nombreux défis qui se profilent à l’horizon tels que les risques à l’exploitation du pétrole et du gaz »

Sur un autre registre, le ministre de l’Intérieur s’est prononcé sur la construction de l’école des sapeurs-pompiers à Thiès. À l’en croire, l’école sera réceptionnée cette année 2022. « La construction de l’école des sapeurs-pompiers de Thiès avance à un rythme très satisfaisant. Je procéderais à son inauguration dans le courant du deuxième semestre de l’année 2022 ».

Il rassure : « vous pouvez compter sur l’État pour être toujours à vos côtés pour vous aider à remplir vos missions, pour relever les nombreux défis qui se profilent à l’horizon tels que les risques liés à l’exploitation du pétrole et du gaz », fait-il savoir. « Officiers, sous-officiers et militaires du rang vous êtes toujours là prêts à risquer votre vie pour sauver celles des autres. Votre engagement nous oblige à vous assurer les conditions de travail à la hauteur du temps donné et des sacrifices consentis. C’est pourquoi, l’État s’est investi avec force pour vous garantir des conditions de travail optimales », conclut le ministre...