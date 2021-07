Annulation du concert de Wally Seck à Kaolack : Le comité d'organisation relativise et parle de report.

Le comité d'organisation du concert de Wally Seck a fait face à la presse à Kaolack pour communiquer sur la non tenue ce jeudi du concert du jeune chanteur. Ce, suite à la décision du gouverneur d'annuler cet événement.



Interrogés par les journalistes sur cette décision, les membres dudit comité ont avant tout relativisé avant de préciser. Selon eux, il ne s'agit pas d'une annulation mais d'un report. Et que cet événement aura lieu au moment opportun, car le contexte ne s'y prête pas, a informé le chargé de la communication, Fafa Gaye.



Ledit comité qui dit être en phase avec la décision du gouverneur, n'a pas du tout voulu communiquer sur le montant qui a été déjà dégagé pour les préparatifs du "Bercy Saloum".



Mais une chose est sûre, plusieurs millions de nos francs ont été déjà dépensés rien qu'au niveau du stade, idem au niveau de l'hôtel où logent le staff et autres accompagnateurs...