Annulation de la saison de football : Matar Ba invite les dirigeants réfractaires à penser à l’intérêt commun.

Interpellé à l’émission Grand Jury de la RFM, sur la question relative à l’annulation des championnats de football pour le compte de la saison 2019 / 2020, le ministre des sports, Matar Bâ, a donné son avis.



Sans se livrer à un jeu d’arbitrage ou de juge, Mr Ba de rappeler les circonstances exceptionnelles qui ont conduit à ces décisions prises par le comité exécutif de la fédération Sénégalaise de Football (Fsf.) « Vous comprendrez que je ne puisse pas donner une position tranchée là-dessus. En tant que ministre des sports, on est garant des lois et règlement de ce pays. S’ils sont respectés il n’y aura pas de difficultés. Il faut savoir que les fédérations sont des instances autonomes. »



Répondra-t-il. À l’en croire, la situation justifiait largement ces mesures qui n’ont pas fait que des heureux au sein des acteurs du foot local.

C’est d’ailleurs dans ce sens qu’il reconnaitra les frustrations qui ont été notées çà et là. Soucieux de rester neutre et surtout de se tenir au-dessus de la mêlée, le ministre des sports n’a pas manqué d’évoquer la possibilité de saisine des instances arbitrales nationales et ou internationales.



« Les textes permettent à tous ceux qui se sentent lésés de pouvoir les utiliser pour se faire justice. Même si cela va au-delà de ce pays, il y’a d’autres instances qui peuvent trancher. »

Cependant, en sa qualité de personne morale du sport Sénégalais il en appelle à la sauvegarde de l’intérêt commun : « Quelles que soient les divergences de point de vue, quelles que soient les positions, il faut que tout le monde garde la sérénité. Nous devons garder en ligne de mire le développement de notre football qui est déjà confronté à beaucoup de difficultés. On les connait tous responsables, que ça soit les présidents de club ou les membres du comité exécutif de la FSF. »



Un appel à l’union sacrée qui pourrait ne pas être entendu par les dirigeants de Teungueth FC, de la Linguère ou de L’Us Ouakam tous contre les décisions du Comex.