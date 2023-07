Annulation de la mise en liberté provisoire de Aliou Sané : Le F24 s’offusque d’un « acharnement » sur son vice-coordonnateur

Après la requête du procureur de la République qui a saisi la Chambre d'accusation du tribunal de grande instance de Dakar pour annuler la décision de mise en liberté provisoire de Aliou Sané, une audience devra se tenir ce mardi.



Avec cette intervention du parquet, le mouvement F24 craint qu’un mandat de dépôt soit décerné à Aliou Sané.







Dans un contexte où on parle de mesures d’apaisement du climat social, le F24 regrette de constater « la prévalence de l’option de la poursuite de la persécution des voix discordantes, et de l’acharnement sur les acteurs qui ont le courage de dénoncer les dérives dictatoriales du régime. »







Le F24 dénonce l’action initiée contre son vice-coordonnateur et condamne cette « pression que le parquet exerce depuis plusieurs mois sur les leaders d’opinion, les activistes et les militants de la Société civile.







La plateforme exhorte la chambre d’accusation à ne pas suivre le procureur dans sa requête, invite tous les citoyens à se mobiliser pour la défense des acquis démocratiques et la préservation de l’État de droit et recommande au président Macky Sall de privilégier la concertation sur la répression et à opter pour la désescalade et l’apaisement.







Le 28 mai dernier, pendant qu’il tentait de rallier le domicile de Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui, le vice coordonnateur de la plateforme F24 avait été arrêté. Il était poursuivi pour participation à une manifestation non déclarée et trouble à l’ordre public.