Anarchie à Ouest Foire : les mécaniciens inquiets, appellent au recasement plutôt qu’aux déguerpissements

À Ouest Foire, les mécaniciens installés depuis 2016 dénoncent les déguerpissements envisagés par les autorités et plaident pour un encadrement plutôt qu’une expulsion. Mame Sémou Diouf, représentant du collectif, a magnifié l’engagement des honorables députés sur le terrain, mais a insisté sur le fait que ces travailleurs sont venus gagner leur vie dignement et ne doivent pas être punis pour les dérives de quelques-uns. Selon lui, ces professionnels ne réclament rien d’extraordinaire, mais souhaitent moderniser l’espace même si cela implique une contribution financière, et éviter que l’État ne crée davantage de chômage et de précarité.



Mame Sémou Diouf a également souligné que les mécaniciens ne sont pas là pour contrôler ou arrêter des gens, et qu’ils condamnent le banditisme. Cependant, il appelle l’État à trouver des solutions durables et concertées, à travers le recasement et l’organisation des espaces, afin de permettre à tous de travailler dans un cadre sécurisé et structuré. Pour lui, seule une approche raisonnée et inclusive pourra transformer Ouest Foire en un quartier ordonné tout en préservant la dignité et les moyens de subsistance des habitants.