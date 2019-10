Amical : 1-1 à la mi-temps entre Brésil et Sénégal

Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur le score d’un but partout. Partage de points entre Lions et brésiliens dans une première mi-temps plaisante. Cest au moment où la défense sénégalaise commençait légèrement à ronronner que les coéquipiers de Neymar ont griffés ceux de Sadio Mané, suite à un magnifique combinaison entre Firmino et Jésus. Le cityzen a profité de l'appel du Red dans la surface pour lui offrir un sublime ballon en profondeur, repris sans contrôle.



Jusqu'à l'ouverture du score, les brésiliens ont surtout éveillé le danger grâce aux appels de Firmino, Jesus et Neymar, habiles à se démarquer au sein d'une défense moins verrouillée sur les côtés que dans l'axe. Mais, peu à peu, le thème de la soirée, jouer face à un bloc bas, a été contrarié par un jeu en largeur bien maîtrisé par les joueurs de Titte.



Sadio Mané a sauvé les siens en concédant un pénalty transformé par Famara Diedhiou (45e).