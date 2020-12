Amélioration de la modernisation de l'administration : La Poste au service du PAMA.

Le groupe la Poste et le Programme d'appui à la modernisation de l'administration (PAMA) ont signé ce mercredi 23 décembre une convention de partenariat. Ce, pour un traitement plus diligent des courriers de la Poste.



À cette occasion, le Directeur général de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, a souligné que la Poste est disposée à offrir son réseau et reste disponible à apporter dans son coeur de métier tout ce qu'il faut pour permettre au programme d'améliorer la modernisation de l'administration avec plus de scélérité en respectant les délais et en sécurisant les emplois.



Dans le cadre de cette convention, M. Baldé a rappelé qu'il y a une phase test qui a été concluante avec Kaffrine. Ce qui a permis, dit-il, d'être rassuré avec le fonctionnement optimal de ce programme.

"Nous sommes ravis. En tout cas, la Poste du Sénégal se veut être une poste qui mérite qu'on ait confiance en elle. C'est dans ce cadre que nous inscrivons notre action," a souligné le Directeur général de la Poste.



Quant à Amadou Diallo, coordonnateur du PAMA, ce programme a été finalisé en août 2019 par le ministre de la fonction publique dans le cadre de sa mise en œuvre, certaines activités ont été déroulées il y a de cela 8 mois et l'installation des bureaux relais au niveau des régions centres et récemment au niveau de la zone Nord.



À cet effet, pour mieux assurer la demande, M. Diallo estime qu'il est nécessaire de pouvoir collaborer avec la Poste qui est présente dans toutes les régions, dans toutes les localités pour acheminer le courrier.



À l'en croire, au cours de la phase test, les résultats ont été concluants. "Depuis 20 jours, nous sommes à Fatick, à Kaolack, à Kaffrine et à Diourbel où depuis lors le traitement est devenu plus diligent, plus rapide comme l'exige le slogan de son excellence le fast track", se réjouit-il.