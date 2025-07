Amadou Bâ à Sonko et Diomaye: « Le temps n’est plus à la parole, mais à l’action… »

L’ancien premier ministre et candidat arrivé 2e à la dernière élection présidentielle a adressé un message au tandem Diomaye/Sonko leur signifiant que : « l’heure est à l’action ». Face aux urgences, Amadou Bâ est sans ambages sur la posture actuelle des autorités incarnant la 3e alternance. « La démocratie constitue un acquis fondamental pour le peuple sénégalais, fruit de luttes courageuses et de sacrifices considérables. Bien que perfectible, notre modèle démocratique demeure une source légitime de fierté. Il est reconnu au-delà de nos frontières pour sa résilience et son exemplarité, et contribue au rayonnement politique, diplomatique et économique du Sénégal », a déclaré la Nouvelle Responsabilité qui rappelle que le nouveau règlement intérieur de l’assemblée nationale doit s’arrimer avec la vigilance, afin de préserver l’équilibre institutionnel et l’indépendance de la justice, pierre angulaire de toute démocratie.







Aussi, notera la Nouvelle Responsabilité de Amadou Bâ, « les fondements de cette démocratie figure la séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire, principe cardinal de l’État de droit qui, même supposant une autonomie fonctionnelle, « n’exclut ni la coopération ni le dialogue entre les institutions, à condition que ceux-ci s'exercent dans le respect mutuel. »











Éviter ces « arrestations qui plombent la stabilité »











Dans ce contexte de tension marquée des arrestations tous azimuts, la Nouvelle Responsabilité en appelle à la responsabilité du Président de la République, ainsi qu’à l’engagement des partis politiques, de la société civile et de l’ensemble des citoyens soucieux de justice, de stabilité institutionnelle et de progrès social. « Il est impératif que chacun joue pleinement son rôle de garant de l’État de droit, de défenseur des libertés fondamentales et de veille citoyenne », a indiqué Amadou Bâ et la NR.







Cette dernière exprime également ses préoccupations face à certaines pratiques judiciaires observées récemment, notamment les arrestations arbitraires ou les restrictions aux libertés d’expression et de manifestation. Elle invite le Gouvernement à privilégier une approche fondée sur le dialogue, le respect des droits humains et la légalité républicaine.







Faire focus sur l’économie…







Dans son communiqué, la Nouvelle Responsabilité considère que la question de l’économie reste toujours centrale. L’ancien premier ministre estime que sur le plan économique et social, le constat est préoccupant : les tensions croissantes dans plusieurs secteurs, difficultés persistantes en matière de pouvoir d’achat, de chômage des jeunes, de fonctionnement des services sociaux de base ou encore de soutien aux filières productives nécessitent des réponses structurées, ancrées dans une vision claire et partagée du développement.







À cela s’ajoute, selon la NR, « ces mouvements sociaux dans les secteurs de la Santé, de l’Enseignement supérieur et de la Justice, tout comme les contraintes dans la mise en œuvre des politiques sociales qui doivent faire l’objet d’une prise en charge urgente et cohérente. » La NR réitère son appel à un dialogue national consacré aux enjeux économiques et sociaux majeurs, associant toutes les forces vives du pays, afin d’élaborer des réponses durables aux attentes légitimes des populations.







En cette période d’hivernage, le Gouvernement est également invité à déployer rapidement les moyens nécessaires pour soutenir le monde rural. Il convient de garantir l’accès des producteurs aux intrants de qualité, aux équipements adaptés et à un accompagnement technique renforcé. Il est aussi crucial d’anticiper la gestion des risques liés aux inondations, en mettant en œuvre un plan d’action efficace en matière d’assainissement, de voirie et de gestion des infrastructures.