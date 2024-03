Amadou Bâ : « J'ai toujours fait ma déclaration de patrimoine et une fois élu président, je la ferai ! »

Au cours de ses mandats au ministère des Finances, aux Affaires étrangères et en tant que Premier ministre, Amadou Bâ a tenu à souligner qu'il n'a jamais manqué à son devoir de déclarer son patrimoine. Alors qu'il se porte candidat à la présidence de la République, une partie de l'opinion publique et une frange de l'opposition politique se demandent si le riche Amadou Bâ fera sa déclaration de patrimoine. À cela, il a répondu sans équivoque : « J'ai toujours fait ma déclaration de patrimoine et une fois élu président, je la ferai ! »