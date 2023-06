Aly Ngouille Ndiaye à Guy Marius Sagna : « Les semences sont dans les communes. »

Le ministre de l’Agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye, qui défendait ce 8 juin devant les députés, le projet de loi modifiant la loi numéro 2004-16 du 4 juin 2004 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, a servi une réponse au député Guy Marius Sagna sur ses interpellations.

En effet celui-ci, dans sa prise de parole, s'est interrogé sur l’orientation des semences que les paysans n’ont toujours pas reçu. Ainsi, Aly Ngouille Ndiaye a tenu à éclairer sa lanterne.

« Les semences sont dans les communes. (…) j’ai fait moi-même la circulaire et je l’ai envoyée aux gouverneurs et autorités dans les régions », a déclaré le ministre qui revenait sur les interpellations des parlementaires.

Relativement au matériel agricole, Aly Ngouille Ndiaye a également rassuré sur la bonne orientation de l’équipement agricole.

« Le matériel est destiné aux agriculteurs. Guy Marius doit venir me rendre visite pour que je puisse lui exposer toutes les actions faites à ce niveau, je le lui avais dit et il faut qu’il vienne pour lui montrer la transparence dans ce cadre », a souligné le ministre Aly Ngouille Ndiaye...