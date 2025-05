Almadies : un dealer de crack cueilli avec sa marchandise avant livraison

La traque des trafiquants de drogue ne faiblit pas. La Division opérationnelle de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS) a frappé fort aux Almadies, en procédant à l’arrestation d’un individu en possession de 13 pierres de crack.



L’opération s’est déroulée le dimanche 18 mai 2025 vers 20h30, après l’exploitation d’un renseignement indiquant qu’un réseau de trafic actif opérait dans le secteur des Almadies ancienne piste. Selon les informations recueillies, le suspect en question serait au cœur de ce trafic.



Les agents de l’OCRTIS, déployés discrètement dans la zone, ont pris d’assaut son domicile, le surprenant en flagrant délit. Ils ont retrouvé 13 pierres de crack qu’il s’apprêtait à livrer, ainsi qu’un cornet entamé de chanvre indien, confirmant l’activité illicite présumée du mis en cause.



Le suspect a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Les produits saisis ont été consignés pour les besoins de l’enquête.



Cette arrestation vient s’ajouter aux récentes opérations réussies par l’OCRTIS, dans le cadre de sa stratégie offensive contre les stupéfiants dans les zones huppées comme dans les quartiers populaires.



L’enquête suit son cours pour identifier d’éventuels complices et remonter la filière d’approvisionnement.