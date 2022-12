Alioune Ndoye répond froidement à Guy Marius : « les agents municipaux de la mairie de Dakar-Plateau ne sont pas des nervis »

Accusé par l’ex leader du « Front France dégage » de lui avoir envoyé des nervis alors qu’il tenait avec des membres de son mouvement à déposer une lettre à la mairie de Dakar-Plateau, Guy Marius Sagna a reçu une réponse froide de l’édile Alioune Ndoye. Selon ce dernier, après ce malheureux événement, Guy Marius et lui se sont rencontrés une semaine après et pourtant ce dernier n’a pas évoqué cet incident, « mais peut-être que là bas il n’y avait pas de micro et de caméra », a-t-il ironisé. Il a tenu d’ailleurs à préciser clairement qu'à la mairie de Dakar-Plateau, les agents municipaux ne sont pas des nervis.