Aliou Cissé sur les cas Andy Diouf et Habib Diarra : « Nous ne courons derrière aucun joueur ! »

Après avoir dévoilé sa liste de joueurs pour jouer la rencontre amicale face au Fennecs d'Algérie, ce 12 septembre à Diamniadio, Aliou Cissé est également revenu sur la gestion des dossiers, Habib Diarra et Andy Diouf. Deux franco-sénégalais qui ont été récemment approchés par la fédération sénégalaise de football, notamment par Aliou Cissé lui-même, pour les convaincre de porter les couleurs sénégalaises.

Malgré leur refus de répondre à l’appel de la tanière, le coach Cissé, reste confiant pour les autres dossiers tout en rappelant ceci : « je l’ai dit et je le répète nous ne courons derrière aucun joueur ! Mais mon rôle aujourd’hui avec la Dtn, c’est d’aller chercher de nouveaux joueurs pour préparer la CAN 2023… Chaque joueur a le droit de décider et de faire son choix. » Après avoir affirmé leur reconnaissance pour cet intérêt manifesté par la fédération sénégalaise, les deux binationaux ont préféré décliner la proposition, a signifié le sélectionneur sénégalais.

À la suite de cela, Aliou Cissé estime qu’à quatre mois de la prochaine coupe d’Afrique de football, l’essentiel est de consolider les acquis pour aller à la reconquête du titre. « Aujourd’hui dans ce groupe Sénégal il y’a une forte concurrence c’est la réalité. Moi, la concurrence ne me fait pas peur. Les joueurs aussi la concurrence ne doit pas leur faire peur, parce que plus on aura de la qualité, mieux ce sera pour l’équipe du Sénégal. Aujourd’hui, on doit faire de sorte que l’équipe du Sénégal soit la meilleure possible pour aller à cette coupe d’Afrique, 2024. »