Aliou Cissé avant le match contre l’Égypte : « Beaucoup de confiance et de concentration… »

À l’image de sa liste de joueurs convoqués pour la double confrontation contre l’Égypte, Aliou Cissé reste dans la continuité.



En conférence de presse d’avant match, au Caire, il est revenu sur la préparation de son groupe et la manière dont il compte aborder ce premier acte. À l’en croire, tous les signaux sont au vert…



« On a pu bien travailler… Tout le monde est ok »

« Il ne manque personne, ça c’est important. Par rapport au groupe qui était à la Can il n'y a que trois joueurs qui manquent… On a pu bien travailler… Tout le monde est ok, comme vous le savez c’est un match éliminatoire de la coupe du monde avec deux grandes équipes finalistes de la dernière CAN. Nous abordons ce match avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance et surtout beaucoup de concentration. »

« À nous de rentrer dans ce match-là comme il se doit… »

Par ailleurs, même s’il a bien son jeu, le sélectionneur des Lions entend démarrer cette finale bis par le bon pied, avec détermination…« On a joué contre cette équipe égyptienne il y a un mois, est-ce qu’on a eu le temps de changer de tactique je dirais que non. Mais nous savons que nous pouvons nous améliorer, changer de système tactique au cours de la rencontre… À nous de rentrer dans ce match-là comme il se doit. Nous sommes conscients de ce qui nous attend demain, l’Égypte joue face à son public… »