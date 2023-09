Aliou Cissé : « Cette défaite, c'est une alerte. Il faut avoir cette humilité, et continuer à travailler »

C’est une analyse d’après match assez froide et objective que le sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé, a livré en salle de conférence. Encore battu par l’Algérie, El Tactico a eu une lecture pour le moins positive de la copie rendue par ses joueurs mis à part le manque de réalisme et un déficit dans l’impact physique. « il y a de la frustration. Surtout quand tu perds 1-0 (…) Si on marque les buts en première mi-temps cette situation n'existe pas », a-t-il lâché avec une pointe de regret.

À quatre mois de la prochaine Coupe d’Afrique 2024 (13 janvier au 11 février), les champions d’Afrique en titre qui n’avaient plus perdu à Dakar depuis 2012, ont été défaits devant leur public. Une défaite (1-0) face à l’Algérie qui pourrait réveiller les Lions et les remobiliser selon Cissé.

« C'est une alerte. Il faut avoir cette humilité, continuer à travailler. Mais c'est un match amical, de préparation. Ce qui nous intéressait c'était au plan du jeu de nous confronter aux meilleurs équipes. Les gens retiennent la défaite. Mais il y a un contenu intéressant (…) on a manqué d'efficacité et d'agressivité (…) Cette défaite nous montre que rien n'est encore acquis. Oui, on est champions d'Afrique. On vient de battre le Brésil. Aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt. Ça ferait 9 ans qu'on avait pas perdu ici, je crois. Chaque cycle s'arrête. À nous de repartir et recommencer un autre cycle... »

Dès le mois d’octobre, précisément le 14, le Sénégal aura une autre occasion de se rattraper contre le Mali, en amical puis face au Cameroun trois jours plus tard.

Conscient de la forte attente qui pèse sur les Lions et des critiques qui commencent à s’intensifier, Aliou Cissé n’a pas voulu se trouver d’excuses… « Quand on perd un match on peut toujours penser qu'il manque un joueur, qu'il manque quelqu'un, mais en réalité j'ai un très bon groupe (…) Ismaïla, on le connaît, on peut imaginer qu'il nous a manqué car il nous a manqué un peu de percussion. Ismaila c'est un joueur de percussion et Iliman rentre intérieur, mais c'est deux profils intéressants... »