Algérie : un avion militaire s’écrase près d’Alger avec plus de 100 personnes à bord

L'avion militaire s'est écrasé aux abords de l'aéroport de Boufarik (capture d'écran). Facebook

L’avion militaire s’est écrasé ce mercredi matin, près de Boufarik, au sud d’Alger.

Un avion de l’armée de l’air algérienne s’est écrasé ce mercredi matin près de la base aérienne de Boufarik, à près de 35 km au sud d’Alger rapportent les médias algériens.



L’accident aurait fait de nombreuses victimes selon ces sources mais aucun bilan officiel n’a encore été donné. Les télévisions algériennes diffusent des images de l'appareil en flammes.



La BBC explique que 14 ambulances sont sur les lieux et que des blessés étaient transportés vers l’hôpital le plus proche;



Sur Twitter, des internautes ont publié des premières images du crash. On découvre notamment près de l’aéroport de Boufarik une épaisse fumée noire qui se dégage des lieux de l’accident