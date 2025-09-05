Alerte aux inondations : La météo annonce de fortes pluies accompagnées d'orages entre le 5 et le 7 septembre

Les services météorologiques ont annoncé, ce jeudi, l’arrivée de fortes pluies accompagnées d’orages entre le 5 et le 7 septembre 2025 sur plusieurs régions du Sénégal. Les précipitations, qui pourraient dépasser 100 millimètres par endroits, font craindre des inondations dans certaines localités.

Selon le bulletin reçu, le Nord et l’Est du pays sont les zones les plus exposées, notamment dans les départements de Podor et Matam, où le risque de débordement du fleuve Sénégal est jugé élevé.

Un risque modéré est également signalé dans les régions de Saint-Louis, Diourbel, Mbacké, Bakel et Kanel, tandis que le reste du territoire, notamment Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick, Kaffrine, Tambacounda et Ziguinchor, reste sous surveillance avec un niveau de risque faible.

Les autorités mettent en garde contre des impacts multiples que sont les inondations de quartiers et habitations, les risques de foudroiement, les pertes agricoles, les ralentissements de la circulation, et enfin la propagation de maladies liées aux eaux stagnantes.

Face à cette menace, il est demandé aux populations d’adopter des comportements préventifs. Les automobilistes sont invités à faire preuve de prudence sur les routes, les riverains à surveiller les points d’eau et les zones basses, tandis que les pêcheurs sont appelés à redoubler de vigilance.

Les autorités rappellent enfin la nécessité de respecter les consignes locales pour limiter les risques et protéger les vies humaines.