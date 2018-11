Al Hassane Sall : " Le niveau d'exécution des engagements pris lors du conseil des ministres décentralisé à Kaolack est à 75 pour cent."

La 3ème édition de la conférence territoriale de la région de Kaolack s'est tenue sous la présidence du gouverneur de la région et de toutes les autorités locales de la région. Cette conférence a permis de passer en revue les investissements de l'État en matière de politique publique, les investissements des collectivités territoriales, des partenaires de l'État en général. Une occasion également de passer en revue les grands projets de l'État, de voir ceux qui sont achevés, ceux qui sont en cours et en vue. Un exercice qui a permis au gouverneur de Kaolack de dire que les projets de l'État suivent un rythme normal avec différentes réalisations effectuées dans la région de Kaolack par l'État et ses partenaires. À ce jour, la plupart des efforts d'investissement réalisés par l'État tourne autour de 75 pour cent. Toutefois des disparités sont notées entre les départements. Et le département de Guinguinéo semble être à la traîne pour la bonne et simple raison que la plupart des investissements sont réalisés entre Kaolack et Nioro.