Aïssatou Sophie Gladima, placée sous mandat de dépôt : « Je me suis toujours suffie de ce que je gagne dignement… mais j’affronte cette épreuve en ayant confiance en la justice de mon pays. »

Aïssatou Sophie Gladima, l'ancienne ministre des Mines et de la Géologie, a été auditionnée ce matin par la commission d'instruction de la Haute Cour de Justice au Tribunal de Dakar. Elle est la dernière en date à être entendue, après ses deux anciens collègues, Ndeye Saly Diop Dieng et Ismail Madior Fall. À l'issue de cette comparution, elle a été placée sous mandat de dépôt.



Contacté par Dakaractu, son avocat a cependant affirmé que sa cliente est totalement innocente des faits qui lui sont reprochés et qui motivent sa détention. « Ma cliente est innocente et se suffit largement de ce qu’elle a toujours gagné. Présentement, elle vit cette épreuve avec beaucoup de dignité », a confié Me Michel S. Bass au téléphone.



L'avocat a également ajouté que l'ancienne ministre des Mines et de la Géologie affiche une confiance totale en elle et en la justice sénégalaise : « Elle a confiance en la justice de son pays car elle n'est aucunement impliquée dans ce qu’on lui reproche », a conclu l'avocat, se limitant à ces aspects sans révéler les secrets de l'instruction.



Aïssatou Sophie Gladima est poursuivie pour détournement présumé portant sur un préjudice de 193 070 000 FCFA. L'affaire concerne les Fonds Force-COVID pour l'érection d'un centre gravimétrique à Kédougou destiné aux orpailleurs impactés par la pandémie.