Aïssatou Ndiaye (maire de Ndiaffate) : « Le président Macky Sall a toujours accompagné les collectivités »

Pour le maire de la commune de Ndiaffate, le chef de l'État Macky Sall a apporté d'importants progrès au devenir des collectivités territoriales au Sénégal. Saluant la journée instituée par le président Macky Sall pour rencontrer les collectivités territoriales, Aïssatou Ndiaye a magnifié la vision du président Macky Sall.



« Le président Macky Sall a toujours accompagné les collectivités territoriales. Dès son arrivée au pouvoir, il a institué la loi portant sur l'acte 3 de la décentralisation qui a fait des communautés rurales, des communes de plein exercice et la communalisation intégrale. Et depuis lors, il accompagne les commune dans tous les domaines, et comme il l'a dit, il veut faire des communes, des territoires viables porteurs de développement », a-t-elle renseigné...