Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires Étrangères : « Le Sénégal va recevoir le second musée de l’Islam à part celui de Jeddah »

Le ministre des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait deux annonces importantes. La construction du musée de l’Islam et de la maison du Hajj.



« Le président de la République pour continuer à accompagner les voyagistes privés dans leur mission de service public, leur a octroyé la maison du Hajj. Le terrain est déjà acquis. C’est 4. 000m2 sur le hangar des pèlerins. Elle sera construite sur fonds propres de l’État », informe le ministre.



Aïssata Tall Sall recevait les voyagistes privée dans le cadre des préparatifs du pèlerinage à La Mecque. Elle révèle qu’ « en visite de travail en Arabie Saoudite avec le prince héritier Ben Salman, le président a eu la promesse de se voir construire un musée du prophète qui retrace son parcours prophétique ainsi que l’histoire de l’Islam. C'est le second musée dans le monde. C’est une victoire diplomatique de Dakar qui veut rendre hommage à la communauté musulmane », conclut le ministre.