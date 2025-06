Aïssata Tall Sall au MFB : « Les solutions que vous nous proposez pour trouver l'argent ne sont pas fiables »

Lors de la séance plénière sur la Loi de Finances Rectificative (LFR) 2025, la présidente du groupe parlementaire, Aïssata Tall Sall, a exprimé de vives critiques envers les propositions du Ministre des Finances et du Budget. Elle a relevé des incohérences concernant les recettes fiscales et la gestion du budget.



« Vous prônez un maintien très faible du système et des fonds budgétaires, pour une augmentation des déficits et bien loin des critères fixés par notre communauté. Et dans tout cela, vous cherchez 1 140 milliards de francs entre la LFI et la LFR. Où trouvez-vous l'argent, Monsieur le ministre ? », a interrogé la députée, ajoutant que « les solutions que le ministre des finances propose pour trouver l'argent ne sont pas fiables ».



Me Aïssata Tall Sall a poursuivi en détaillant ses préoccupations : « Pour trouver cet argent, vous dites : oui, nous allons recourir à la compression des dépenses. D'accord. Rationalisons les dépenses. Compressions-les. Mais lorsque vous nous dites que c'est seulement pour un taux de 0,5 % que vous avez accepté de doubler les dépenses du budget général, alors vous voulez trouver 1 140 milliards de francs. Vous nous dites, oui, nous allons mobiliser les ressources. Mobiliser les ressources. Mais que nous dites-vous pour mobiliser les ressources ? Nous allons augmenter le budget et la pression fiscale de 20 %. Donc, vous demandez d'augmenter cette pression fiscale de 20 % d'ici 2025. Dans le document que vous avez sur l'orientation budgétaire, vous dites que vous atteindrez ce taux de 20 % de pression fiscale. Vous êtes ministre des Finances et il y a un réel problème avec les chiffres. Je vous l'ai dit la dernière fois. Concernant le taux de croissance, lorsque vous avez annoncé notre déficit budgétaire, vous l'avez annoncé à 3 % en 2025 et à 3 % en 2029 dans le Plan Sénégal, le Plan national de développement du Sénégal. Donc Monsieur le Ministre, vous devez examiner ces chiffres ».