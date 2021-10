Aïssata Tall Sall : « Le forum international de Dakar est un rendez-vous stratégique dans la prise de décision de nos politiques sécuritaires »

Resté pendant deux éditions sans organiser de rencontre sur les questions sécuritaires, le Sénégal à travers le forum international sur la paix et la sécurité, va aborder en cette fin d’année, au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio, les questions sécuritaires qui interpellent l’Afrique.



Initié par le Sénégal et la France, le Forum international sur la paix et la sécurité est une bonne tribune pour évoquer les problématiques majeures surtout mises à nu par la crise sanitaire provoquée par la Covid-19.



Le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, pour une bonne matérialisation de cet événement, considère que « ce forum est le rendez-vous stratégique permettant de prendre les décisions appropriées pour mieux engager les questions de sécurité. »



Par ailleurs, il faut rappeler que durant ce forum, des personnalités étatiques de même que des acteurs de la société civile et des ONG devront faire part de leur expérience et leurs idées sur les questions qui toucheront le thème de cette année qui est intitulé : « les enjeux de stabilité et d’émergence en Afrique dans un monde post-Covid-19. »



Le Sénégal devra également accueillir comme invités d’honneur, Ciril Ramaphosa, président de la République Sud-africaine et de Mohamed Bazoum, président du Niger qui seront aux côtés du président de la République Macky Sall. Le choix de ces deux hommes d’état comme invités n’est pas, selon le ministre des affaires étrangères, fortuit. Le premier parce qu’ayant un parcours qui fait penser à l’endurance d’un peuple dont l’histoire se conjugue irrémédiablement avec ce que notre continent a de plus cher, la liberté. L’autre, reflétant une détermination du peuple nigérien dans la lutte acharnée contre le terrorisme...