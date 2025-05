Air Sénégal : les ailes brisées des milliards disparus … L’IGE ausculte les entrailles de sept ans de turbulences financières

L’heure des comptes a sonné pour Air Sénégal. La prestigieuse mais chancelante compagnie aérienne nationale est aujourd’hui sous le feu d’un audit impitoyable. Selon les informations exclusives de L’Observateur (édition N°6488), l’Inspection générale d’État (IGE) a été déployée comme une escadrille d’élite pour disséquer, poste par poste, les finances et choix stratégiques de la société entre 2017 et 2024. Objectif : comprendre comment plus de 100 milliards de francs CFA ont pu s’évaporer dans des opérations de location d’avions, pendant que la dette frôlait des sommets vertigineux.







Derrière les vitres teintées des salles de réunion d’Air Sénégal, ce ne sont plus les annonces de vol qui retentissent, mais les questions acérées des auditeurs de l’IGE. Depuis le 30 avril dernier, ils inspectent méthodiquement les archives financières, les contrats de maintenance, les accords de sous-traitance et les rapports confidentiels internes — dont ceux de KPMG et du cabinet Affirmative-Afrique, dirigé par Tahir Ndiaye. L’enquête, technique, opérationnelle et financière, vise à établir une photographie claire d’une gestion qui, selon L’Observateur, a englouti 181 milliards FCFA injectés par l’État, pour finir avec une dette actuelle estimée à 118 milliards FCFA.











Une succession de dirigeants sous la loupe









Ce n’est pas un simple exercice comptable : c’est une enquête digne d’un thriller politico-économique. Quatre directeurs généraux se sont succédé à la tête de la compagnie au cours de cette période, chacun désormais appelé à s’expliquer sur ses choix : Mamadou Lamine Sow, Philippe Bohn, Ibrahima Kane et Alioune Badara Fall. Tous ont été entendus ou le seront prochainement, certains déjà confrontés à de lourdes interrogations sur les dépenses jugées “injustifiables” dans le cadre du développement d’une nouvelle filiale pour les lignes domestiques.







Parmi les sujets brûlants : l’acquisition ou la location des ATR, Let 410, A330 Néo et A220, des contrats qui ont coûté une fortune à l’État. Et ce n’est pas tout. Aliou Fall, patron de Transair, a lui aussi été convoqué. Sa compagnie, prestataire régulier d’Air Sénégal, avait vu l’un de ses avions impliqué dans un incident majeur à l’aéroport Blaise Diagne, alors qu’il opérait pour le compte de la compagnie nationale.











Le crash d’un fleuron, le décollage d’un scandale









Tout a commencé par une réunion cruciale : un Conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a tiré la sonnette d’alarme. Son instruction fut sans ambiguïté : « Un audit complet, mené par les corps de contrôle de l’État » pour exposer les failles, les responsabilités, et peut-être les abus. Dans le document final de cette réunion du 3 avril, cité par L’Observateur, les chiffres font froid dans le dos : 89 milliards de pertes en 2022, 57 milliards en 2023, et un plan de relance en 2022 exécuté à seulement 5 %.











Le réseau des responsabilités s’élargit









Derrière les directeurs généraux, le filet s’élargit : le président du conseil d’administration, le Général Joseph Mamadou Diop, également pilote de formation, a été entendu. Les soupçons de conflits d’intérêts planent, mais L’Observateur rassure : l’IGE garde la main, libre de solliciter, ou non, les membres d’Air Sénégal comme personnes ressources — y compris le DG ou le DRH en place.