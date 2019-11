Air Sénégal : 8 nouveaux appareils A220 opérationnels en 2021 acquis chez Airbus

Comme révélé par Dakaractu, Air Sénégal modernise sa flotte avec l’acquisition de 8 nouveaux appareils Airbus SE A220-300 d'une valeur de plus de 434 milliards de FCFA. La compagnie aérienne Air Sénégal a confirmé l’information en annonçant la signature d’un MoU (Memorandum of Understanding) pour 8 appareils Airbus de type A220-300. « La compagnie nationale sénégalaise franchit ainsi une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance », indique fièrement la compagnie dans un communiqué.



«La nouvelle compagnie aérienne nationale, Air Sénégal, a pour ambition d’être le leader du transport aérien ouest-africain en s’appuyant sur le hub régional AIBD (Aéroport International Blaise Diagne). Elle se fixe pour mission de desservir aussi bien des lignes intérieures que des lignes internationales», peut-on lire aussi sur la note.



Ces nouveaux appareils selon notre source, viendront en remplacement progressif des avions monocouloirs actuellement utilisés dans le réseau ouest africain de la compagnie et seront parfaitement adaptés pour certaines routes européennes. Ils seront dotés des dernières technologies pour le confort des passagers et entreront en service entre 2021 et 2024. La signature de ce MoU « s’est effectuée en présence du Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, Mr Alioune Sarr, de son Excellence Mr Ibrahima Sory Sylla, Ambassadeur du Sénégal aux Émirats Arabes Unis et du Directeur Commercial de Airbus, Mr Christian Scherrer », nous informe le communiqué.



Enfin, Air Sénégal de rappeler que lors de sa première participation au Dubaï Air Show de 2017, la compagnie Air Sénégal avait commandé 4 Airbus A330 neo. L’un, le « Casamance » livré en début 2019 est actuellement en service, le second « Sine Saloum » rejoindra la flotte dans quelques jours. Deux autres étaient en option et la compagnie a fait le choix stratégique de transformer cette option en commande de 8 appareils Airbus A220.



Le Directeur général de la compagnie, Ibrahima Kane a indiqué enfin, que ces nouveaux A220 vont contribuer à améliorer notre compétitivité grâce aux économies de carburant et d’ouvrir de manière rentable de nouvelles routes vers l’Europe et l’Afrique de l’Ouest tout en offrant à nos passagers une expérience et un confort exceptionnels.