Aïda Ndiongue à Macky Sall : « Lo Bëgg laa Bëgg, Lo Bëgoul Bëgouma… »

Loin des projecteurs des médias depuis plusieurs mois, l’ancienne maire des Hlm s’est rappelée à notre bon souvenir lors de la sortie ce lundi, du réseau des Amis de Aïda Ndiongue, à l’occasion d’une assemblée générale improvisée, mais à laquelle étaient présents tous les réseaux du Sénégal.



Ancienne sénatrice et compagnon de Macky Sall durant plusieurs années et partageant des circonstances et anecdotes dans le cadre politique, Aïda Ndiongue a réitéré son engagement envers Macky Sall malgré toutes les péripéties rencontrées. « Macky Sall est mon frère. Nous avons beaucoup partagé et ce n’est pas aujourd’hui que je vais lui tourner le dos ».



Cette affirmation est d’autant plus valable selon Aïda Ndiongue, que ces élections législatives sont cruciales pour le président de la République qui doit disposer d’une majorité à l’Assemblée nationale pour se maintenir dans sa dynamique d’émergence.



« J’invite tous les mouvements RASAN à se mobiliser et à donner cette majorité au président Macky Sall », insiste l’ancienne sénatrice, non sans oublier de fustiger l’opposition qui, selon elle, s’entête dans sa posture d’incitation à la violence...