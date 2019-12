Aïda Mbodj au ministre de l'artisanat : " Quand est-ce que le centre artisanal de Bambey sera opérationnel?"

L'honorable député, dans son rôle de parlementaire en quête permanente de la satisfaction des préocupations de sa localité, a directement interpellé le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, lors du projet de budget dudit ministère ce mardi.



Après l'avoir ainsi félicité dans cette nouvelle tâche qu'il maîtrise bien et que le président Macky Sall lui a confiée, la députée Aïda Mbodj lui a demandé d'édifier les populations de Bambey sur la date où le centre artisanal de Bambey sera fonctionnel.

Il a été aussi demandé au ministre de suivre et d'appuyer les jeunes de la localité qui évoluent dans plusieurs domaines, notamment dans le consommer local et la restructuration de certains centres devenus obsolètes.