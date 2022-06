Ahmed Aïdara placé sous mandat de dépôt : le maire de la commune de Yeumbeul regrette la décision du procureur.

À l’issue de sa rencontre avec le procureur et du président du tribunal de Pikine, le maire de la commune de Yeumbeul Nord, M Babacar Ndao, pensait que les deux jeunes de sa commune, appréhendés le jour de la manifestation de Yewwi, ainsi que le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara allait être relâchés. Ce qui n’est pas le cas puisqu’ils sont placés sous mandat de dépôt et seront jugés ce vendredi. Pour le plénipotentiaire de Wallu Sénégal, Bassirou Mbacké Diatta, cette décision n’entre pas dans les principes d’une bonne gouvernance. « Guédiawaye ne devra pour rien au monde aller en délégation spéciale. Aussi c’est notre tête de liste s’il n’est pas là, on n'ira pas aux élections, nous exigeons sa libération... »