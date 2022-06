Ahmed Aïdara et Cie libres : « Nous allons faire appel pour la participation à un attroupement non armé » (Me Bamba Cissé)

Le maire de la ville de Guédiawaye et les autres prévenus qui ont été interpellés le 17 juin dernier, viennent d’être relaxés par le juge du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. Malgré la demande du maître des poursuites qui tournait autour de 6 mois d’emprisonnement dont un mois ferme, le juge a prononcé le verdict final qui consacre le retour du maire chez lui ce lundi même.



Il est retenu un mois d’emprisonnement avec sursis. Ce qui est retenu contre eux pour leur condamnation, c’est cette charge sur la participation à un attroupement non armé. Toutefois, le juge avait retenu que l’interdiction de la manifestation se limitait à Dakar, selon le préfet de Dakar. Ainsi, la thèse de participation à une manifestation interdite n’est pas établie. Le pool des avocats de la défense s’en réjouit. Cependant, Me Bamba Cissé annonce qu’ »un appel sera formulé pour continuer le combat pour la fin totale des poursuites des prévenus. »



Il faut rappeler que le procès s’est bien passé avec des échanges de très haute facture. L’objectif a été atteint pour Me Bamba Cissé et ses confrères qui se sont constitués en défense pour le maire de Guédiawaye.