Agriculture : Les producteurs Sénégalais ont reçu un don de 25.000 tonnes d'engrais de l'OCP.

C'est dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire que l’Office chérifien du phosphate (OCP) du royaume du Maroc, a octroyé au Sénégal un don de 10. 000 tonnes d'engrais complexe et 15.000 tonnes d'engrais phosphaté, destiné aux petits producteurs sénégalais. La cérémonie officielle de remise d'engrais de ce don s'est tenue, ce Jeudi 20 Octobre aux entrepôts de Diamniadio en présence du ministre de l’agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Aly Ngouille Ndiaye.



À l'occasion de cette cérémonie, le ministre Aly Ngouille Ndiaye a exprimé sa joie sur la relation fraternelle qui existe entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal, une relation qui se traduit par une coopération étroite entre le ministère de l'agriculture du Sénégal et l'Office chérifien du phosphate à travers des conventions et des activités techniques relatives à la fertilité des sols et des engrais. "À la suite d'un contexte mondial difficile du fait de la cherté de l'engrais, le groupe OCP l'un des grands leaders mondiaux des engrais a bien voulu mettre à la disposition de notre pays ce don composé de 10.000 tonnes de DAP et 5.000 tonnes de TSP destiné aux petits producteurs Sénégalais. En plus, de ce don, le groupe OCP va mettre à notre disposition 10.000 tonnes d'engrais qui seront cédés à des prix réduits. Ce geste, de haute portée, au-delà de renforcer le partenariat entre le Maroc et notre pays, contribue ainsi, à faciliter l'accès aux engrais, aux petits producteurs, à réduire les charges de production compte tenu de la cherté des engrais, à accroître la production nationale et à lutter contre la vie chère en améliorant les disponibilités de produits agricoles", précisera Aly Ngouille Ndiaye.



Ont pris part à cette cérémonie, le Directeur Général OCP Afrique au Sénégal et l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, Al Hassane Nasir.

Pour ce dernier, c'est un honneur et un privilège de prendre part à cette cérémonie qui est l'initiative de sa majesté le roi Mohamed VI à l'endroit de la république du Sénégal.



"Le Sénégal, le pays avec lequel, nous entretenons depuis des siècles, des liens étroits de sang, de spiritualité, de solidarité et de conviction profonde de l'unicité de notre destin et de notre devenir commun. La rencontre de ce jour intervient au moment, où un contexte géopolitique révèle des fragilités profondes dans le système de production et d'approvisionnement. Et ceci particulièrement, dans le domaine agricole et ça porte sur toute la chaine de valeur. Ce qui a compromis la sécurité alimentaire de nombreux pays particulièrement en Afrique. L'insécurité alimentaire puisse que c'est de ça qu'il s'agit, s'est aussi accentué par les effets conjugués de la crise du Covid-19, du changement climatique ainsi que par des conflits armés qui perturbent les importations de denrées de base", a indiqué Al Hassane Nasir, l'ambassadeur du Maroc au Sénégal...