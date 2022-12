Agression de la députée Amy Ndiaye : les réactions amères de Zahra Iyane Thiam et Thérèse Faye Diouf

Très remontées, face à la presse ce vendredi 02 décembre 2022, les femmes de la mouvance présidentielle, de l’Apr ont dénoncé avec la dernière énergie les agressions faites à l'endroit de leur camarade, le parlementaire de BBY, Amy Ndiaye, maire de la commune de Gniby et par ailleurs député de Bby. Elles font savoir que cette opposition ne connaît que la violence et le rapport de force.



« En ce moment, au Sénégal celui qui croit que seule la violence est la solution, se trompe. Donc on sait d'où vient la cause des émeutes de Mars, la mort des 14 jeunes de notre pays... et pour les échéances présidentielles de 2024, nous savons donc ce qu'ils programment... », a déclaré l'ex ministre de la microfinance, Zahra Iyane Thiam.



Thérèse Faye Diouf, l'administratrice général du Fongip, confirme les propos de la députée de Bby Amy Ndiaye, et affirme que toute personne qui ne veut pas recevoir des critiques et insultes de l'autre partie ne doit pas s’engager en politique.



« La politique est ainsi faite c'est pourquoi, tout chef religieux qui fait de la politique, recevra des critiques et insultes des autres camps et si le chef religieux ne veut pas recevoir des insultes ou entendre des critiques à son égard, ne doit pas faire la politique... », a décliné Thérèse Faye Diouf, maire et responsable politique de l'APR.