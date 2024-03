Agression de Maïmouna Ndour Faye: La Cellule Zawiya Tijaniyya condamne et appelle à la vigilance

" C'est avec consternation et indignation que nous avons appris l’agression barbare et liberticide de Madame Maïmouna Ndour Faye, journaliste et Directrice de la chaîne 7TV. Cet acte violent exercé sur une femme, journaliste talentueuse et respectée de ses confrères, dans un contexte politiquement et socialement chargé, doit être condamné avec toute la vigueur requise pour décourager ceux qui s’activent à vouloir ébranler les bases de notre tradition de démocratie et de liberté", a déclaré la cellule Zawiya Tijaniyya.



Poursuivant, ladite cellule de témoigner sa solidarité à la presse et à la 7 TV. " La Cellule Zawiya Tijaniyya, en tant qu’organisation chargée de la communication de la Hadra d’El Hadj Malick Sy et interlocutrice attitrée de la presse lors du Gamou de Tivaouane, s’insurge contre cette lâcheté, témoigne sa solidarité à la 7 TV et souhaite prompt rétablissement à Maimouna Ndour Faye".



Et de lancer un appel à l'endroit de l'ensemble des " forces vives de la nation". " Elle rappelle, de surcroît, à toutes les forces vives de la nation, l’impérieuse exigence de vigilance qui doit être la posture de tous les hussards de la démocratie, pour préserver la paix civile, la réconciliation des cœurs et des esprits, conformément aux conseils du Khalife Général des Tidianes, Sérigne Babacar Sy Mansour qui, lors de sa dernière déclaration a appelé à

l’apaisement et au dialogue pour préserver notre volonté commune de vivre ensemble".