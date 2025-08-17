Afrobasket 2025 - Masculin : Le Sénégal affronte le Soudan du Sud pour une place en quarts de finale



Le Sénégal affrontera le Soudan du Sud ce lundi 18 août 2025 dans un match de barrage déterminant pour une place en quarts de finale de l’AfroBasket 2025. Deuxièmes du Groupe D après leur victoire contre le Mali, les Lions croiseront les Bright Stars, troisièmes du Groupe C, qui ont subi une défaite serrée face à l'Angola (66-64).



Un choc entre des équipes ambitieuses



Ce match s’annonce intense. Le Sénégal, qui court après son sixième titre continental, mise sur son collectif expérimenté, avec des joueurs clés tels que Brancou Badio, Jean Jacques Boussy, et Ibrahima Faye.



Le Soudan du Sud, de son côté, s'appuie sur son dynamisme et son attaque redoutable (une moyenne de 86,3 points par match), emmenée par Nuni Omot. Les Bright Stars tenteront de reproduire leur victoire de 2023 (83-75) contre le Sénégal lors des qualifications pour la Coupe du monde.



Les enjeux sont élevés : le vainqueur accède au Top 8, tandis que le perdant quitte la compétition. Ce match, à suivre à 18h00 UTC à Luanda, promet un spectacle haletant.